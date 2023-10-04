رئيس وزراء أسكتلندا يستبعد فوز الحزب الوطنى فى الانتخابات الفرعية غدا

كتبت رباب فتحى

قلل حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا من احتمالات فوز الحزب الوطني الاسكتلندي في انتخابات فرعية رئيسية يوم الخميس، حيث تبادل هو ومنافسه من حزب العمال الانتقادات بشأن تخفيضات الخدمات العامة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال يوسف، إنه يأمل أن يفوز الحزب الوطني الاسكتلندي في الانتخابات الفرعية لروثرجلين وهاملتون ويست، لكنه قال إن المنافسة كانت دائما "صعبة" بالنسبة لحزبه.

ومع تفضيل حزب العمال بشكل واضح لاستعادة المقعد، قال يوسف إنه كان واضحًا دائمًا أن الحزب الوطني الاسكتلندي يواجه معركة للاحتفاظ به بعد إدانة النائبة الحالية مارجريت فيرير بانتهاك قواعد فيروس كورونا من خلال السفر بالقطار وزيارة المتاجر المحلية بينما كانت تشتبه في أنها مصابة بكوفيد في عام 2021.

وقال إن تصرفات فيرير "المتهورة والخطيرة" تعني أن الانتخابات الفرعية، التي أجريت قبل ثلاثة أيام من تنظيم حزب العمال لما يتوقع أن يكون آخر مؤتمر وطني له قبل الانتخابات العامة، "ستكون صعبة دائما".

وقال: "لكنني آمل في تحقيق نتيجة جيدة لأن لدينا مرشحًا رائعًا، ولدينا رسالة إيجابية حقًا لتوصيلها لشعب روثرجلين وهاميلتون ويست على مدار السنوات التي قضيناها في الحكومة".

تم تغيير المقعد الواقع على الأطراف الجنوبية الشرقية لجلاسكو ثلاث مرات بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب العمال منذ الانتخابات العامة عام 2010. وبعد فوز فيرير في عام 2015، خسرت بفارق ضئيل أمام حزب العمال في عام 2017، قبل أن تستعيده في عام 2019 بأغلبية 5230 صوتًا 9.7%

وتم طرد فيرير من الحزب الوطني الاسكتلندي بعد إدانتها بانتهاك لوائح كوفيد. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعليق عملها كعضو في البرلمان لمدة 30 يومًا، مما أدى إلى تقديم أول التماس لسحب مقعد اسكتلندي.

وركزت المنافسة بشكل كبير على أزمة تكلفة المعيشة وتخفيضات الخدمات العامة، حيث يواجه الحزب الوطني الاسكتلندي هجمات مباشرة من حزب العمال لقيادته قوائم انتظار طويلة تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتخفيضات في ميزانيات المجالس والإسراف في الإنفاق فى المشاريع الكبرى.