رئيس مياه الجيزة: المعرض الدولى لتكنولوجيا المياه فرصة لمواكبة التطورات

كتبت – مرام محمد

أشاد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالنسخة الثانية للمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو تك 2023، مشيراً إلى أن المعرض هذا العام فرصة حقيقة لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، شاركت في النسخة الثانية للمعرض هذا العام، والذي أُقيمت فعالياته خلال الفترة من 1-3 أكتوبر بمعرض مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وقدمت مياه الشرب بالجيزة ، العديد من المعروضات، تضمنت شبك حماية للصرف الصحي، ومهدأت لمحطات مياه الشرب، وأقفزة إصلاح سريع صلب لإصلاح الكسور، وأسياخ تسليك، ومروقات اللاميلا، وأغطية GRP.

كما تم عرض نموذج محاكاة لمحطة تنقية مياه "ديناسند" تُستخدم في تنقية مياه الشرب، وتتميز بتوفير مساحات الأرض التى يتم استخدامها فى المحطات العادية، وإنتاج كميات أكبر من المياه، بالإضافة إلى التكاليف الأقل والجودة العالية، حيث تستخدم محطات: توسعات جزيرة الدهب والحجارة والشوبك ومزغونة" تكنولوجيا "الديناساند" في تنقية مياه الشرب.

وشهد جناح الشركة، عرض جهاز" Jar Test" والذي يُعتبر نموذجاً حياً لمحاكاة عمليات تنقية المياه المختلفة بالمحطات، حيث يستخدم لتحديد جرعات الشبة المثالية في فترة زمنية وجيزة، كما تم عرض تجربة كبريتات النحاس والتي تقوم بإزالة الطحالب التي تتسبب في انسداد مرشحات المياه حيث تصل نسبة إزالة الطحالب إلى ما يقرب من 99%، علاوة على العديد من مهمات السلامة والصحة المهنية، والتي شملت: بدل غطس وبدل جافة للصرف الصحي بمشتملاتها، وأسطوانات تنفس، وباراشواتات، وأجهزة تنفس وعزل للتيار الكهربي، ومولد وهواية للكهرباء، وكمبروسر تنفس، وطفايات متنوعة، بالإضافة إلى مطبوعات وبروشورات للتوعية المائية.