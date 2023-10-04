رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد

كتب أحمد إسماعيل

هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسنى عبد اللطيف وأعضاء المجلس وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يوم العزة والكرامة فكل التقدير للأبطال رجال القوات المسلحة الذين صمدوا وضحوا في سبيل عزة الوطن وكرامته.

وقال رئيس المجلس: "إنه ليوم خالد مشهود أن تتحرر أرض مصر الطيبة بأيدي أبنائها البررة، رجال قواتنا المسلحة الباسلة الأبطال الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم ومضوا يقاتلون في سبيل الله لا يريدون إلا وجهه والشهادة، فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء. وكل عام وانتم بخير سائلاً الله (عز وجل) لكم دوام الصحة وموفور العافية، وأن يبارك جهودكم المخلصة في خدمة وطننا الغالي، وأن يعينكم على ما أقامكم فيه، ويحفظكم ومصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه . حفظ الله جيش مصر وسدد على خطاه رفعة هذا الوطن. وكل عام ومصرنا الجديدة بقيادتكم الحكيمة بخير وسلام".

كما بعث المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، و الفريق أسامة عسكر - رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية، والفريق أشرف إبراهيم عطوة مجاهد - قائد القوات البحرية، والفريق محمد حجازى عبد الموجود منازع- قائد قوات الدفاع الجوى.