اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 02:39 م
رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسنى عبد اللطيف
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسنى عبد اللطيف وأعضاء المجلس وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يوم العزة والكرامة فكل التقدير للأبطال رجال القوات المسلحة الذين صمدوا وضحوا في سبيل عزة الوطن وكرامته.

وقال رئيس المجلس: "إنه ليوم خالد مشهود أن تتحرر أرض مصر الطيبة بأيدي أبنائها البررة، رجال قواتنا المسلحة الباسلة الأبطال الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم ومضوا يقاتلون في سبيل الله لا يريدون إلا وجهه والشهادة، فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء. وكل عام وانتم بخير سائلاً الله (عز وجل) لكم دوام الصحة وموفور العافية، وأن يبارك جهودكم المخلصة في خدمة وطننا الغالي، وأن يعينكم على ما أقامكم فيه، ويحفظكم ومصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه . حفظ الله جيش مصر وسدد على خطاه رفعة هذا الوطن. وكل عام  ومصرنا الجديدة بقيادتكم الحكيمة بخير وسلام".

كما بعث المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، و الفريق أسامة عسكر - رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية، والفريق أشرف إبراهيم عطوة مجاهد - قائد القوات البحرية، والفريق محمد حجازى عبد الموجود منازع- قائد قوات الدفاع الجوى.


حرب اكتوبر

القضاء الأعلى

الرئيس السيسي

مجلس القضاء الأعلى



الموضوعات المتعلقة

أبطال العبور فى حرب أكتوبر.. المقاتل بسلاح الإشارة حسن الصعيدى: حاربت مع المشير طنطاوى وأصبت بطلق نارى ونزفت 12 ساعة.. حملت جهاز الاتصال بعد استشهاد اثنين من زملائى.. ونجوت من الموت بعد قصف سيارة المصابين

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:00 م

رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 08:17 م

ذكرى النصر الـ50.. القومى للمرأة يسلط الضوء على بطولات وتضحيات المرأة فى حرب أكتوبر

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:15 ص

خمسون عاما على حرب أكتوبر .. اللواء فؤاد فيود: لم يستطع أحد الاقتراب من أرض مصر بفضل جيشها.. اللواء نصر سالم: بذلنا كل ما بوسعنا لاستعادة سيناء.. اللواء وائل ربيع: خطة الحرب تُدرس بالأكاديميات العسكرية العالمية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة