رئيس حزب التجمع يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

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بعث سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

و جاء نص البرقيه :”فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..تحية و تقدير ..أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم قيادات وأعضاء حزب التجمع بخالص التهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، و إذ نهنئ سيادتكم، و قواتنا المسلحة الباسلة ، بهذا الإنجاز التاريخي الذي كشف للعالم كله عن قوة إرادة المصريين، فإننا نجدد العهد لكم ،وثقتنا في قيادتكم الحكيمة للبلاد ، والحفاظ على الدولة الوطنية، والانطلاق بها نحو الأفضل .

مع أطيب تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، وندعو الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم.. مع خالص التقدير والاحترام.