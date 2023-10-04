اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 03:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس حزب التجمع يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 02:20 م
رئيس حزب التجمع يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعث سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.
 
و جاء نص البرقيه  :”فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..تحية و تقدير ..أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم قيادات وأعضاء حزب التجمع بخالص التهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، و إذ نهنئ سيادتكم، و قواتنا المسلحة الباسلة ، بهذا الإنجاز التاريخي الذي كشف للعالم كله عن قوة إرادة المصريين، فإننا نجدد العهد لكم ،وثقتنا في قيادتكم الحكيمة للبلاد ، والحفاظ على الدولة الوطنية، والانطلاق بها نحو الأفضل .
 
مع أطيب تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، وندعو الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم.. مع خالص التقدير والاحترام.

التجمع

حزب التجمع

نصر اكتوبر

السيسي

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة