رئيس جامعة دمياط يكرم الطالبة يمنى عياد الفائزة بفضية بطولة أفريقيا للملاكمة

كرم الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، الطالبة يمنى عياد لحصولها على الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للملاكمة وتأهلها لأولمبياد باريس 2024، كأول لاعبة مصرية تتأهل في الملاكمة، وأنها تعد أيقونة جامعة دمياط ومثالا يحتذى به بين طلاب وطالبات الجامعة.

وكان رئيس الجامعة قد شهد اليوم الأربعاء الاحتفالية التي نظمتها كلية التربية الرياضية لاستقبال الفرقة الأولى وطلاب المراحل المختلفة بالكلية، وذلك بمناسبة بدء العام الجامعي 2023/2024.

حضر اللقاء الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود المتبولى عميد كلية التربية الرياضية، وأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والجهاز الإداري.

وخلال كلمة رئيس الجامعة، رحب بأبنائه وبناته طلاب وطالبات الكلية، متمنياً لهم عاماً دراسياً سعيدا، كما أكد اعتزازه بكلية التربية الرياضية ولما لها من مكانة متميزة بين كليات الجامعة في إعداد شباب المستقبل، باعتبارها الكلية الرياضية بالجامعة ومصنعاً لأبطال الألعاب المختلفة، ولما يتميز به طلاب الكلية من احترافية عالية في تنظيم الأنشطة الرياضية والعروض الرياضية لمختلف الألعاب بمختلف المناسبات التي تقيمها الجامعة.

وفى نهاية حفل الاستقبال تم تكريم أعضاء هيئة التدريس لمجهوداتهم المتميزة المبذولة في مجال الأنشطة الطلابية بالكلية، وتكريم الطالبة يمنى عياد لما حققته من إنجاز مشرف ورفع اسم مصر والجامعة عالياً.