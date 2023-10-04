رئيس جامعة العريش: الرئيس السيسى نجح فى إطلاق مسيرة البناء بمشروعات حيوية

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، ان ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية هو تلخيص للأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الرئيس استطاع خلال توليه رئاسة الجمهورية، نجح فى إرساء قواعد الأمن والأمان على امتداد ربوع مصر، التى شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة انطلاق مسيرة البناء بمشروعات حيوية وعملاقة نراها على الأرض فعلا لا قولا.

وقال انه يعتبر انتخاب الرئيس لإستكمال مسيرة يعنى مزيد من الإنجازات واستكمال مسيرة عطاء، واستطرد بقوله " انه يطلب من الشعب المصرى ان ينتخب الرئيس عبدالفتاح السيسى لأنه أرسى قوعد واطلق مشروعات عملاقة تخطط للواقع وترسم المستقبل ودعم الرئيس هو دعم للتنمية والاستقرار".

أضاف أنه يقدم نموذج بجامعة العريش، التى تعد إحدى قلاع التنمية على أرض سيناء، وولدت وانطلقت بكلياتها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى اصبحت من كبرى الجامعات خلال سنوات قليلة، واصبحت جامعة بعد ان كانت فرع، تقدم خدماتها العلمية والمجتمعية لطلاب العلم من كل محافظات مصر، وخدماتها للمجتمع السيناوى فى كل المجالات الخدمية والصحية.

وأشار رئيس جامعة العريش إلى أن الجامعة أصبحت تضم 11 كلية وهي كليات: التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكي والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلي، والطب البيطري، والطب البشري، والحاسبات والمعلومات، كما تضم معهدا بحثيا للدراسات العليا، ومعهد الدراسات البيئية، إلى جانب مجمع للمدرجات، بالإضافة إلى المعامل المركزية لكلية الطب، فضلا عن وجود مزارع إنتاجية للجامعة على مساحة 68 فدانا مخصصا منها منفذ بيع لأهالي سيناء، توفر مختلف احتياجاتنا، وإتاحتها للأسواق المحلية في المدينة بأسعار مناسبة، لافتا ان تاريخ جامعة العريش بدأ بإنشاء كلية التربية بالعريش كأول كلية على أرض سيناء عام 1982 بعد تحريرها ، وكانت تحت مظلة جامعة قناة السويس، تلاها إنشاء أول كلية متميزة فى أسلوب تدريسها وهى كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش عام 1988، وتتابع إنشاء عدد آخر من الكليات حتى صدور القرار الجمهوري بإنشاء جامعة العريش.

وأوضح أن من مشروعات الجامعة مزارع كلية الزراعة وتوجد في المرحلة الرابعة بالعريش بجوار سور الجامعة وهى مزرعة الفاكهة على مساحة 40 فدانا ، وتشكل أشجار الزيتون معظم المساحة الغالبة، يبلغ عددها 2275 شجرة زيتون من مجموعة من الأصنافأهمها : البيكوال والمانزينلو والكالاماتا ، وتنتج حوالى 40 طنا من الزيتون في العام ذات الحمل الخفيف و 75 طنا في العام ذات الحمل الغزير.

مزرعة الخضر وتبلغ مساحتها 5 أفدنة مقسمة إلى 4 صوبات بلاستيكية ومساحة للمنطقة المكشوفة وتزرع بها بعض المحاصيل مثل : الطماطم والكوسة والباذنجان والخيار والفلفل بالاضافة الى بعض المحاصيل الأخرى والمحاصيل الورقية ، وتنتج هذه المساحة من 4 – 6 أطنان من الخضروات سنويا ( حسب العروة وموسم الزراعة ) .

مزرعة الانتاج الحيوانى والداجنى و عنابر الانتاج الحيوانى والداجنى على مساحة 8 أفدنة، ومقسمة الى عنابر الدجاج البياض وأنشئ على مساحة 400 مترا مربعا بهدف تربية الدجاج البياض بغرض إنتاج بيض المائدة ، ويستوعب العنبر 7000 أم بياض ، وتصل القدرة الانتاجية الى 6500 بيضة يوميا بهدف توفير مصدر دائم لبيض المائدة والتدريب العملى للطلاب وتأهيل الخريجين لسوق العمل.