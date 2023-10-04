وقال الليثي - في برقيته - "إن نصر أكتوبر ملحمة وطنية عظيمة، لأبطال ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم، وستظل حرب أكتوبر المجيدة ملحمة خالدة تتعلق بها القلوب والعقول لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به" .

وأضاف، في البرقية، "بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد..يُسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني بهذه المناسبة والذكرى الغالية على قلوبنا وقلوب كل مصري وعربي..حفظ الله مصر، وسدد خطاكم على طريق الحق والخير، وكل عام وسيادتكم بخير، ومصرنا الغالية في تقدم وريادة".