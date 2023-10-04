ختام فعاليات ورشة "الحرف اليدوية وعقد اللقاء الحواري الثانى للمؤتمر الوطني للنشء بكفر الشيخ

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر و إستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة والتوجه

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة فاعليات اللقاءات الحوارية للمؤتمر الوطني الثاني للنشء بمحافظة كفر الشيخ، بقاعة المناسبات بمركز شباب سنهور بمشاركة 500 طليع وطليعة من أعضاء مراكز شباب "قلين ، دسوق ،فوه، مطوبس" فى إطار اهتمام وزارة الشباب و الرياضة بتنمية مهارات النشء نحو بناء جيل من "قادة المجتمع المصري ".

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو رفع وعي وثقافة ومهارات النشء بمختلف أنحاء المحافظة و تعزيز قدراتهم تمهيداً لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية وهى تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء وهو أساس المؤتمر، تدريب وتأهيل مجموعة على المهارات القيادية ليشكلوا مجموعة تثقيف الأقران، تنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية في المناطق المهمشة من خلال مجموعة قادة المجتمع .

حاضر اللقاء الثانى بمؤتمر النشء ،حمدى حجازى بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وتضمنت محاور اللقاء الحواري دعم قدرات النشء، وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة المصرية وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة، ومناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالنشء، بالإضافة إلى تأهيلهم وتعريفهم بأهم المهارات القيادية، والسعي لبناء الوعي والثقافة والأهم تدريبهم على التفكير بصورة إيجابية .