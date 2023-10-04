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خالد النبوى عبر فيلم «رحلة أمة»: حطمنا أسطورة الجيش الذى لا يقهر فى 1973.. فيديو

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:49 م
خالد النبوى عبر فيلم «رحلة أمة»: حطمنا أسطورة الجيش الذى لا يقهر فى 1973.. فيديو خالد النبوى
كتب أحمد عرفة

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استعرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة، فيلم «رحلة أمة» بطولة الفنان خالد النبوي.

وقال النبوى، إن السلاح حماية لبلادنا وسلامنا، ونحكى حكاية أمة بدأت التاريخ وتحدياتها كبيرة، بقدر حجمها وحجم تاريخها وموقفها وموقعها وأهلها، ووحدت القطرين منذ عهد الملك مينا، وانتصرت فى عهد رمسيس وأحمس، وفى معركة المنصورة على الفرنسيين وعلى المغول فى عين جالوت.

وتابع: «لأنها أمة كبيرة كان مطلوب إضعافها وزرع العدو فى قلبها، ولأن مصر قلب الأمة العربية فقد تحملت مسؤولية الجهد العربى الشامل، من عام 1948 حتى 1973، وفى عام 48 دخل العدو، وتم فرض وجوده والتعدى على الأراضى الفلسطينية بمباركة القوى الاستعمارية وظن العدو أن الإنسان العربى مات، ولكن مصر قلب الأمة العربية الذى لا يموت».

وقال خالد النبوى :"فى 1952 ألهمت مصر العالم وأممت قناة السويس، وجاء رد الاستعمار الغادر فى 1956 وقاومنا، وكانت مقاومتنا انتصارا بفضل أهالينا فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ولكن تحطمت الطائرات فجرا وأصبح الصمت موت، ولكن عدنا بعد أن تصورت الدنيا أننا قد انتهينا بفضل انتصارات أبطال الصاعقة المصرية فى معركة رأس العش، وأغرق أبطال البحرية المصرية المدمرة المصرية إيلات وغيرها من المدمرات، وتحولت رحلة المصريين من الذل والهزيمة إلى الدفاع والهجوم فى أكتوبر 1973، وعادت مصر لتحدد الزمان والمكان وتفرض أسلوب القتال وتعبر القناة، وترفع العلم على الأراضى المصرية بثمن دفعه كل بيت فى مصر والدول العربية، وفى 1973 انتصرنا بوحدة الصف العربى والمصرى، وحطمنا أسطورة الجيش الذى لا يقهر".

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