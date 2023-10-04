اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حكاية وطن.. انخفاض نسبة الأمية بين المستفيدات من "تكافل وكرامة"

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 03:00 م
حكاية وطن.. انخفاض نسبة الأمية بين المستفيدات من "تكافل وكرامة" الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على مدار السنوات الماضية  تصدر ملف الحماية الاجتماعية اهتمامات القيادة السياسية طوال الفترة الماضية، من أجل الارتقاء بتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل ومساعدة هؤلاء الأسر فى تعليم أبنائهم من خلال حزمة برامج متكاملة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى فى مقدمتها برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة
 
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، برنامج "تكافل وكرامة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
 
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن  برنامج "لا أمية مع تكافل " بهدف مساعدة الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى خاصة السيدات فى تعليم القراءة والكتابة ومحو أميتهن، حيث نجح البرنامج فى الوصول إلى أكثر من  900 ألف سيدة، وانخفضت نسبة الأمية من 62% إلى 47% حتى الآن من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ونجحت الوزارة فى فتح نحو 9 آلاف فصل على مستوى الجمهورية للمساهمة فى محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما اعتمدت خطة وزارة التضامن الاجتماعى على أسلوب علمى، وهى الاستفادة من قواعد بيانات الأسر المقيدة فى برامج الدعم النقدى وأيضا بيانات الأسر التى تقدمت للحصول على الدعم النقدى وقوبلت بالرفض لعدم انطباق الشروط، حيث استثمرت الوزارة هذه البيانات فى إطلاق مبادرة جديدة لمساعدة كل هؤلاء الأسر منها إطلاق برنامج فرصة، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والقادرين على العمل وكذلك غيرها من الأسر الأخرى.

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكاية_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة