اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:30 م
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حبس متهمين بسرقة حقائب السيدات فى المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:00 م
حبس متهمين بسرقة حقائب السيدات فى المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس ـ أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة حقائب المواطنين فى منطقة المقطم.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم عقب قيامهما بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بداخلها (مبلغ مالى وبعض متعلقاتها الشخصية) حال استقلالهما دراجة نارية.


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عقوبة السرقة

المقطم

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