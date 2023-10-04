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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4/10/2023 فى مصر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:00 ص
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4/10/2023 فى مصر حالة الطقس -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن تظهر اليوم السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.
 
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا تفصيليا عن وصف المناخ خلال فصل الخريف لعام 2023 على جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن فصل الخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.
 
وتشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.
 
وتابعت هيئة الأرصاد: "من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء".
 
وفى بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمى، الذي يؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

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