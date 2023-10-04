اليوم السابع
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جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شخصين بالوراق

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:00 ص
جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شخصين بالوراق أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخصين مصرعهما نتيجة تعاطيهما جرعة زائدة من المواد المخدرة في الوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثتين بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثتين لشابين، لا توجد بهما إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات أنهما فارقا الحياة، نتيجة تعاطيهما جرعة زائدة من المواد المخدرة. 
 
تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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