تشميع مقهى مخالف بالمنيرة ورفع تعديات وإشغالات سوق عشوائى ببولاق

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه بعد تلقى الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى سكان شارع أبو جابر أول طريق السنترال بحي المنيرة الغربية من مقهى مفتوح على مدار الـ24 ساعة ويسبب ضوضاء وإشغال للطريق العام، قامت أجهزة حي المنيرة الغربية بغلق وتشميع المقهى، وبعد قيام صاحب المقهى من فض الشمع قام الحي وبالتعاون مع شرطة المرافق بإعادة غلق المقهى ومخاطبة شركات المرافق من مياة الشرب والكهرباء والغاز لقطع المرافق عنها وجارٍ استكمال إجراءات إعادة الغلق والتشميع ومصادرة المحتويات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل، تلقت محافظة الجيزة شكوى من سكان شارع المليجى (المسمط) بالملكة العشرين بحى بولاق الدكرور بشأن تضررهم من وجود سوق عشوائي بالشارع يعيق دخول وخروج سيارات الإسعاف والمطافىء وحركة المارة لانتشار الباعة الجائلين.

وأكدت المحافظة سرعة التعامل مع الشكوى من خلال حي بولاق الدكرور من خلال حملة قامت برفع كافة الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.