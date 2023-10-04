ترامب يهاجم كاتب محكمة فى منشور على السوشيال ميديا والقاضي يأمره بحذفه

كتبت: نهال أبو السعود

أصدر قاضي محكمة نيويورك "أمر محدود" أمس الثلاثاء، خلال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للاحتيال التجاري المدني، وأمره بحذف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أهان خلاله علنا أحد موظفي المحكمة الرئيسين.

وطلب القاضي آرثر إنجورون من جميع المشاركين في القضية عدم تشويه موظفي المحكمة، محذرًا من "عقوبات خطيرة" إذا فعلوا ذلك، وأضاف بعد أن اشتكى - دون تسمية أسماء - من منشور "مسيئ وغير صحيح ومحدد شخصيًا" لأحد المدعى عليه، إن الهجمات الشخصية على أعضاء طاقم المحكمة غير مقبولة، وغير مناسبة، ولن يتسامح معها.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، المنشور محل الجدل كان لترامب، حيث يهاجم الكاتب القانوني الرئيسي لقاضي المحكمة العليا في مانهاتن آرثر إنجورون باعتبارها "صديقة" السيناتور تشاك شومر (ديمقراطي)، وشارك صورة أليسون جرينفيلد وشومر معا خلال حدث منذ عام.

وعلق ترامب قائلا: "صديقة شومر اليسون جرنفيلد تدير هذه القضية ضدي.. كم هو مشين" وتابع الرئيس السابق مهاجما المحاكمة التي وصفها بانها هجوم سياسي من قبل المدعي العام الديمقراطي ليتيا جيمس: "يجب رفض هذه القضية على الفور".

وكتب أنه من "المخزي" أن تعمل جرينفيلد مع القاضي في قاعة المحكمة، مما يزيد من الاعتراضات التي قدمها خارج المحكمة يوم الاثنين.

ويبدو أن المنشور أثار سلسلة من المناقشات المغلقة في قاعة المحكمة، والتي شارك فيها ترامب ومحامون من كلا الجانبين، خلال ما يكون عادة استراحة الغداء. وبحلول الوقت الذي صدر فيه أمر حظر النشر، كان ترامب حذف المنشور، كما أمر القاضي.

أما بالنسبة لشومر، فقد وصف متحدث باسمه المنشور بأنه "مثير للشفقة" وقال إن السيناتور لا يعرف جرينفيلد وهو موجود في صور مع آلاف الناخبين.