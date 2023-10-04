اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:25 م
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تحقيقات × 24 ساعة.. حبس صاحب شركة بتهمة غسل ربع مليار جنيه وإحالة لص السيارات للمحاكمة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:00 م
تحقيقات × 24 ساعة.. حبس صاحب شركة بتهمة غسل ربع مليار جنيه وإحالة لص السيارات للمحاكمة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس صاحب شركة علي ذمة التحقيقات بتهمة غسل ربع مليار جنيه جمعها من النصب، وإحالة لص السيارات بالتجمع للجنايات.

عصابة السيارات

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد بيعها لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس.

غسل ربع مليار 

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه، تحصل عليهم عن طريق النصب والاحتيال.

حفظ التحقيقات

ومن جاتبها قررت النيابة حفظ التحقيق في واقعة العثور علي جثة سيدة وشخص آخر فى حالة تعفن داخل شقة سكنية بالمرج، بعد قيام الأخير بقتل الأولي بسبب خلاف نشب بينهما وتوفي بعد قتلها.

تزوير 

وفيما قررت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المارونيات ولوحات المرور في التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إحالة لص السيارات 

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهم بسرقة سيارة من صاحبها بمنطقة التجمع الأول، لمحكمة الجنايات.

 


التحقيقات

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