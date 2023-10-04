تحرير 152 محضرًا تموينيًا وضبط دقيق مدعم فى حملات تموينية بالإسماعيلية

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز البلدية لتجميعه في كمية تقدر بـ 750 كيلو من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بمركز ومدينة الإسماعيلية، وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط مخبزين سياحيين بهم كمية تقدر بـ 150 كيلو دقيق مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على المحال والمخابز، حيث قامت بتحرير 152 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 16 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٥ محاضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد 26 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضرين حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، ومحضريم عدم الإعلان عن مقرارات تموينية.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 13 محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و16 لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و18 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و42 محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر لتجميع الدقيق.