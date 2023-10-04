اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تحذيرات فى تايوان من اقتراب إعصار "كوينو"

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:00 ص
تحذيرات فى تايوان من اقتراب إعصار "كوينو" إعصار - أرشيفية
أ ش أ

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أصدرت السلطات في تايوان اليوم الثلاثاء تحذيرا من اقتراب إعصار "كوينو" من البلاد مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية ستؤثر على مختلف الأنحاء الشرقية والغربية. 


وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن السلطات أغلقت عددا من الحدائق العامة وأعلنت عدة مناطق جبلية وساحلية كمناطق خطرة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار الأنحاء الشرقية والغربية من البلاد مصحوبا بأمطار ورياح قوية غدا قبل أن يضرب الأنحاء الجنوبية الشرقية يوم الخميس. 


وفي الفلبين، أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من العواصف في ستة أقاليم شمالية على الأقل وحذر من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية خاصة في المناطق الجبلية.


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