تجديد حبس متهم بالتعدى بسلاح نارى على عامل فى النزهة بسبب خلافات مالية 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهه تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على شخص بسلاح نارى بسبب خلافات مالية بينهما وحيازة مواد مخدرة "حشيش"، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية نجحت في ضبط سائق بالقاهرة لحيازته سلاح نارى ومواد مخدرة وتعديه على عامل وإحداث اصابته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (عامل أحذية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) مصاب بطلق نارى .

بالفحص وسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لدائرة القسم مستقلاً سيارة أجرة قيادة "آخر" لمقابلة (أحد الأشخاص) لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما - حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية - تطورت لقيام ذلك الشخص بإطــــلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتـــه تجاهه، مما أسفر عن إصابته المشار إليها وتلفيات بالإكصدام الخلفى للسيارة ولاذ بالفـــرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة التى كانت بحوزة المشكو فى حقه "مستأجرة" وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مُستقلاً السيارة المشار إليها وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات) وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت ٤ كيلو جرام - مبلغ مالى) .

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته ، والمبلغ المالية المضبوطة من متحصيلات تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.