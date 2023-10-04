تجديد حبس طالب متهم بقتل عامل وإصابة أبنائه فى حادث سير بالمقطم 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس طالب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل وإصابة أبنائه فى حادث سير بمنطقة المقطم.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، وتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت له تهمة القتل الخطأ.

ونجحت الداخلية في ضبط قائد سيارة لاصطدامه بدراجة نارية بالقاهرة مما أدى لوفاة قائدها وإصابة أبنائه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مصادمة بأحد الطرق بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

بالانتقال تبين أنه حال سير دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة عامل، ويستقلها صحبته نجليه- مقيمون بدائرة القسم بالطريق محل البلاغ اصطدمت بها سيارة "مجهولة" من الخلف، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وسقوطهم أرضاً ، نتج عن ذلك وفاة العامل وإصابة نجليه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مرتكب الواقعة" طالب - مقيم بدائرة القسم، وتبين "عدم حمله رخصة قيادة" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشيةً من المسألة القانونية أو تعدى الأهالى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.