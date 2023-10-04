تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما بتهمة ترويج المخدرات فى الساحل

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت أثناء تفقد رجال المباحث الجنائية بقسم شرطة الساحل بتفقد للحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط سائق توك توك حاول الهرب فور مشاهدته القوة، فلاحقته وبضبطه وتفتيشه عثرت بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الايس كان ينوى توزيعها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته.