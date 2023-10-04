تأجيل معارضة محمود عبد الشافى صاحب مشروع "ابنى بيتك" على حكم حبسه لـ19 أكتوبر

كتب أحمد حسني

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل معارضة محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري بما يجاوز المليارى جنيه، تحت مسمى مشروع "ابنى بيتك"، لجلسة 19 أكتوبر.

وطلب الادعاء المدني بمبلغ 260 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لأحد ضحايا عمليات النصب.

وكانت أصدرت المحكمة بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، حكا بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه، ضد المتهم محمود عبد الشافي، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا.

وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.