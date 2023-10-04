بسبب خلافات مالية.. حبس عاطل متهم بقتل صديقه بطعنة نافذة فى المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامه بقتل صديقه بسبب نشوب مشاجرة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية، وكلفت رجال المباحث الجنائية بإرسال التحريات حول الواقعة، وإعداد تقرير الطب الشرعى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن وقوع إحداهما قتيل.

على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من العمر، وان مشاجرة نشبت بينه وبين أحد اصدقائه لوجود خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهما على الآخر، حتى أخرج المتهم سلاح أبيض كان بحوزته وسدد منه عدة طعنات نافذة المجنى عليه، اسقطته على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج، فيما فر القاتل هاربا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهم الهارب وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، مضيفا أن خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه أدت إلى حدوث مشاجرة بينهما، قام على إثرها بقتل صديقه الضحية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وإرسال التحريات اللازمة.