وأضاف بوجوماز - في بيان اليوم الأربعاء، "أطلق الإرهابيون الأوكرانيون اليوم قذائف عنقودية باستخدام راجمات صواريخ متعددة نحو مناطق (سيفسكي، وبوجارسكي، وكليموفسكي وتروبشيفسكى)".

وتابع "لم تقع إصابات بحسب المعلومات الأولية، ولكن هناك بعض المنازل والمباني التي تضررت جزئيا"، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ في المقاطعة تعمل حاليًا على الأرض، ويجرى تفقد المناطق المتضررة لتقييم الأضرار الناجمة عن القصف.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس مجلس الدفاع بمنطقة كريفي ريه الأوكرانية أولكسندر فيلكول، إنه سُمع دوي انفجارات في "كريفي ريه" بعد إعلان حالة التأهب لغارة الجوية.

وأضاف فليكول - في بيان نقلته وفقًأ لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "انفجارات في كريفي ريه.. نحن لا نصور أو ننشر أي شئ على الإنترنت.. كونوا حذرين، لا تزال هناك صواريخ عالية السرعة في اتجاهنا".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت، في وقت سابق، أنه في منطقة ميكولايف، قصفت القوات الروسية مرتين قرية مجتمع كوتسوروب في منطقة ميكولايف.

ومن ناحية آخرى، ذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم إحباط محاولة مجموعة تخريبية تابعة لجهاز المخابرات العسكرية الأوكراني التسلل لشبه جزيرة القرم، مشيرا إلى اعتقال أحد عناصر هذه المجموعة.

وأوضح الجهاز - في بيان مقتضب اليوم - "أحبطنا اليوم محاولة تسلل لأراضي جمهورية القرم من قبل مجموعة تخريبية تابعة لمديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية باستخدام زوارق سريعة".

وأضاف " تم اعتقال أحد عناصر هذه المجموعة، حيث أقر بأن هدف المجموعة كان التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو على خلفية رفع العلم الأوكراني في شبه جزيرة القرم".