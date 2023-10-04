اليوم السابع
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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:31 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات اجتماع الحكومة - ارشيفة
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات . 
 
 

مجلس الوزراء

الحكومة

قرارات الحكومة

العاصمة الادارية

اجتماع الحكومة الاسبوعى



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