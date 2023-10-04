بايدن يطالب الجمهوريين بسرعة انتخاب رئيس لمجلس النواب بعد إقالة مكارثى

كتبت - نهال أبو السعود

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس النواب الجمهورى، بسرعة انتخاب رئيسا بعد الإطاحة بالنائب كيفين مكارثى من منصبه أمس فى سابقة تاريخية.

قالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بعد فترة وجيزة من التصويت، إن بايدن أظهر أنه حريص دائمًا على العمل مع كلا الحزبين في الكونجرس بحسن نية نيابة عن الشعب الأمريكي، وأضافت: "لأن التحديات العاجلة التى تواجه أمتنا لن تنتظر، فهو يأمل أن ينتخب مجلس النواب رئيسًا له بسرعة".

ولم يذكر البيان بشكل خاص مكارثي، وما إذا كان ينبغي إعادة انتخابه رئيسًا أو تأييد رئيس جديد.

وقالت جان بيير في إشارة إلى بايدن: "بمجرد أن يفي مجلس النواب بمسؤوليته في انتخاب رئيس، فإنه يتطلع إلى العمل معهم ومع مجلس الشيوخ لمعالجة أولويات الشعب الأمريكي".

ووفقا لصحيفة ذا هيل، حاول البيت الأبيض الابتعاد عن الدراما في مجلس النواب قبل التصويت، قائلا إنه لن يتدخل ولن يعلق على القيادة لكنه وصف الوضع بأنه "فوضوي"، حيث قالت بيير في وقت سابق من يوم الثلاثاء قبل التصويت: "فيما يتعلق بالفوضى التي نراها في الجمهوريين في مجلس النواب، نعم إنها فوضوية للغاية للأسف.. هناك فوضى هناك، وأغلبية صغيرة من حزبهم تسبب الفوضى بالفعل".

وعقب التصويت الذي اقال مكارثي، تم إعلان النائب باتريك ماكهنري الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، وهو حليف رئيسي لمكارثي، رئيسًا بالنيابة، ويعرف باسم المتحدث المؤقت.

أشارت الصحيفة الى ان تصويت الثلاثاء يمثل المرة الأولى التي يصوت فيها مجلس النواب على إقالة رئيسه وهو تطور تاريخي من شأنه أن يدفع المجلس إلى سباق فوضوي آخر على منصب رئيس المجلس، بعد انتخاب مكارثي "الماراثوني" في يناير.

خلال تلك الانتخابات، وافق مكارثي على عدد من الشروط، بما في ذلك تغيير العتبة لفرض التصويت على إقالة رئيس مجلس النواب من خمسة أعضاء إلى عضو واحد فقط، من أجل التأثير على الجمهوريين العشرين المعارضين له.