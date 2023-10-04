اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 03:05 م
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انقطاع المياه ببعض مناطق نبروه ومنية النصر ودكرنس فى الدقهلية غدًا

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:33 م
انقطاع المياه ببعض مناطق نبروه ومنية النصر ودكرنس فى الدقهلية غدًا قطع المياه
الدقهلية - محمدالحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه غدًا الخميس الموافق 5/10/2023 لمدة 6 ساعات من الساعة 2 مساءً، وحتى الساعة 8 مساءً، بالمناطق التالية: مدينة نبروه بالكامل، وقرى كفر الجنينة، والحصة، ودرين، ونشا.
 
وذلك لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 10 بوصة، الواصل بين محطة مياه نبروه 2، وقرية كفر بهوت.
 
وتناشد الشركة السادة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.
 
كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه غدًا لمدة 10ساعات من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً بالمناطق التالية: بعض قرى مركز ومدينة منية النصر، والبجلات، وميت تمامة، ومنية النصر، وكفر تقى التابعة لمحافظة (دمياط)، ومناطق فى دكرنس. 
 
يأتى ذلك لتنفيذ أعمال صيانة طارئة بمرفق مياه بساط كريم الدين المغذي لمركز ومدينة منية النصر.
 
 
 
 
 
 



 

 


نبروه

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بهوت

أماكن إنقطاع المياه

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مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية



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