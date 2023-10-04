انقطاع المياه ببعض مناطق نبروه ومنية النصر ودكرنس فى الدقهلية غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية ، عن انقطاع المياه غدًا الخميس الموافق 5/10/2023 لمدة 6 ساعات من الساعة 2 مساءً، وحتى الساعة 8 مساءً، بالمناطق التالية: مدينة نبروه بالكامل، وقرى كفر الجنينة، والحصة، ودرين، ونشا.

وذلك لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 10 بوصة، الواصل بين محطة مياه نبروه 2، وقرية كفر بهوت.

وتناشد الشركة السادة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.