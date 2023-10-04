انتشال جثة شخص غرق فى نهر النيل بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة، جثة شخص تعرض للغرق في نهر النيل بالعجوزة، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالعجوزة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.

استمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأنه تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.