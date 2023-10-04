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اليوم.. انتظام الدراسة لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بالجيزة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 07:00 ص
اليوم.. انتظام الدراسة لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بالجيزة طلاب المدرسة
كتبت – مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة بأنه نظرا لما تقرر من منح يوم الخميس 5 أكتوبر عطلة رسمية بمناسبة أعياد اكتوبر المجيدة، وبناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تقرر انتظام الدراسة ودخول الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر.
 
وتقدمت المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة بخالص الشكر لأولياء أمور الطلاب بكافة المراحل التعليمية، وذلك للتعاون في تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب أثناء اليوم الدراسي والالتزام بجدول مواعيد دخول الصفوف الدراسية التي سبق الإعلان عنها مما أسفر عن الظهور بالشكل اللائق والتسهيل على الطلاب. 
 
وأهابت المحافظة بأولياء الأمور التعاون والالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة من أجل أمن وسلامة الطلاب.
 
وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت جدول الحضور اليومي للطلاب لمنع الزحام والتكدس على النحو الآتي: يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الاعدادى والأول الثانوى، ويوم الإثنين 2/10 الصفوف الثانى الابتدائي والثانى الاعدادي والثاني الثانوي، ويوم الثلاثاء 3/10 دخول الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي، ويوم الأربعاء 4 /10 الصف الرابع الابتدائى، ويوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي، وذلك مع تواجد كافة الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها.

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