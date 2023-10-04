اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 02:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليابان تقدم 1.3 مليار دولار كمساعدة إضافية لشركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:00 ص
اليابان تقدم 1.3 مليار دولار كمساعدة إضافية لشركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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تقدم اليابان ما يصل إلى 192 مليار ين (1.3 مليار دولار) كدعم إضافي لمصنع شركة ميكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة الرقائق في محافظة هيروشيما، حسبما قال وزير الصناعة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي اليوم الثلاثاء، في محاولة لتعزيز سلسلة توريد الرقائق الخاصة بها.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هذه الخطوة تضيف إلى جهود اليابان، لضمان إمدادات مستقرة من الرقائق في وقت تشكل فيه التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين تهديدًا متزايدًا لأمنها الاقتصادي.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن مساعدات للشركة تصل إلى 46.5 مليارين.


اليابان

شركة ميكرون الأمريكية

وزارة الصناعة اليابانية

اليابان وأمريكا



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