اليوم السابع
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النيابة تحفظ التحقيق بواقعة العثور على جثة سيدة وشخص بشقة فى المرج

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 02:50 م
النيابة تحفظ التحقيق بواقعة العثور على جثة سيدة وشخص بشقة فى المرج جريمة قتل - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحفظ التحقيق في واقعة العثور علي جثة سيدة وشخص آخر فى حالة تعفن داخل شقة سكنية بالمرج، بعد ورود تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات التى استندت لتحريات رجال المباحث الجنائية، أن السيدة التى عثر على جثتها حدثت خلافات بينها وبين صديقها تطورت إلى مشاجرة فاستل سكينا وسدد لها عدة طعنات نافذة سقطت على الأرض غارقة في دمائها مفارقة الحياة فى الحال.

وحاول المتهم إخفاء جريمته حتى لا ينكشف أمره، فقام بتقطيع الجثة وأثناء قيامه بذلك أصيب بأزمة قلبية مفاجئة من بشاعة المشهد، فتوفى فى الحال بجوار جثة المجنى عليها.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود شاب وسيدة في العقد الثالث من العمر داخل شقة سكنية بالمرج في حالة تعفن.

على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثتين لرجل وسيدة فى حالة تعفن، فتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات غموض الحادث، وإعداد تقرير الطب الشرعى حول أسباب الوفاة الحقيقة والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول ظروف الواقعة.

 


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