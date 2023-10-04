الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تبدأ بآيات من القرآن الكريم

انطلقت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بآيات من القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تبدأ بآيات من القرآن الكريمالأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:17 م
الرئيس السيسي يشهد الندورة التثقيفية للقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر
إبراهيم حسان
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