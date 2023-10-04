الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تبدأ بآيات من القرآن الكريم

إبراهيم حسان

انطلقت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بآيات من القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.