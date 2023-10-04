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الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تبدأ بآيات من القرآن الكريم

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:17 م
الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تبدأ بآيات من القرآن الكريم الرئيس السيسي يشهد الندورة التثقيفية للقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر
إبراهيم حسان

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انطلقت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بآيات من القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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