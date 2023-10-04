المشدد 6 سنوات لطباخ يتاجر فى الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني، وعضوية المستشار أحمد فاروق عبد اللطيف ، والمستشار مصطفي الحميلي وسكرتير المحكمة محمود مصطفي، بمعاقبة المتهم " ش.م.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط ، والزمتة بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 220 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان بضبط المتهم ،وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان ، أنه علي اثر تلقي اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية ، مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده ،و أبصرته محرزا حافظة بلاستيكية ، يناول أحد عملائه منها لفافه بلاستيكية شفافه تحوي جوهر الهيروين مقابل مبلغ مالي فتم ضبطه والحافظة بحوزته ، وبفضها عثر بداخلها علي عدد 5 لفافات لمخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه عثر علي مليغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



