المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات و3 سنوات لمساعده لحيازتهما هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الثامنة والثلاثون ، بمعاقبة كل من " إ.م.إ" بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية ومعاقبة المتهم " ش.م.ش" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه الاول بالاتجار في المواد المخدرة والثاني للتعاطي.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 15480 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات ، أنه علي اثر تلقي اتصال هاتفي ، مفاده قيام المتهمان وبحوزتهما مواد مخدرة ، مستخدمان سيارة فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجدهم داخل السيارة ،وحضر إليهم أحد عملائهم وناولة المتهم الأول " إ.م.إ" قطعة متحجرة لمخدر الهيروين ،وتحفحصها العملية وردها إليه ،فاسرعت القوة من ضبطهما ولاذا العميل بالفرار ، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي قطعة اسطوانه هيروين ومبلغ مالي وبتفيش المتهم الثاني ".

ش.م.ش" عثر بحوزته علي عدد لفافتين لمخدر الهيروين , وبمواجهتهما بالمضبوطات أقر المتهم الأول بإحرازه المخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع ؤكما أقر المتهم الثاني باحرازة الفافتين بحوزته بقصد التعاطي وأنه تحصل عليهما من المتهم الأول نظير معاونته لترويج المواد المخدرة باستخدام السيارة محل الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.