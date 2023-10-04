المرور يحرر 2347 مخالفة لغير الملتزمين بتركيب الملصق الإلكتروني

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجح رجال المرور في تحرير 2347 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى وضبط 702 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة ورفع 54 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

أوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

-الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

-توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.