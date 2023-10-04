المؤبد لعاطل سرق دراجة طالب تحت تهديد السلاح ليلا بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السابعة والثلاثون، بمعاقبة المتهم "خ.ج.خ"، بالسجن المؤبد غيابيا عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه فى السرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10800 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بقيام المتهم بسرقة المجنى عليه " ع.ا.م" بالإكراه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال قيادة المجنى عليه " ع.ا.م " طالب ، دراجته النارية ليلا، استوقفه المتهم " خ.ج.خ" عاطل، ممسكا فى يده سلاحا أبيض "مطواة"، طالبا منه التخلى عن دراجته وحال رفضه سدد له ضربة بالسلاح الأبيض، مما أدي إلى إصابته وهى عبارة عن جرح قطعى بإصبع الإبهام باليد اليمنى مع اشتباه كسر بعظام الإبهام واشتباه بقطع بالأوتار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبعد الاطلاع علي المواد 2/304 و 313 و 1/384 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 314 و 315 والمادتين 1/1 252 مكرر من القانون 394 لسنة 1954، والمعدل بالبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق والمادة 32 عقوبات، أصدرت حكمها على المتهم.