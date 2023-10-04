المؤبد لتاجر لحيازته 160 علبة ألعاب نارية بدون ترخيص فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السابعة والثلاثون، بمعاقبة المتهم "م.م.م"، بالسجن المؤبد غيابيا، عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة ألعاب نارية بغير ترخيص في حكم المفرقعات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6868 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العطارين، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من الألعاب النارية بدون ترخيص، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العطارين ، أنه أثناء المرور الأمني بدائرة القسم ، أبصرت القوة الأمنية المتهم " م.م.م" محرزا عدد 160 علبة ألعاب نارية، فاستوقفته وتبين لهم عدم حمل المتهم اي تراخيص تبيح له إحراز تلك الألعاب، فتم ضبطه وما بحوزته وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر لحيازته المضبوطات بقصد الاتجار فيها بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير قسم الأدلة الجنائية، أن العينات المرسلة من الألعاب النارية المضبوطة عبارة عن ألعاب نارية منتجة للصوت تحتوى علي مخلوط ألعاب نارية يتكون أساسا من مادة كلورات البوتاسيوم، بالإضافة إلي بغض أكاسيد المعادن الأخري، وهو من المواد المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبند رقم 77 كما أنها أحد مفرقعات الكلورات المنصوص عليها بنفس القرار رقم 69 ، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.