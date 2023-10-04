القبض على مسئول فى البنتاجون بتهمة تنظيم مباريات "مصارعة كلاب"

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت سلطات ولاية ماريلاند الامريكية أن مسئول اتصالات فى البنتاجون ألقى القبض عليه الأسبوع الماضي ووجهت اليه اتهامات بالمشاركة فى مباريات "مصارعة الكلاب" في واشنطن لأكثر من 20 عام، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

عمل دوجلاس مورفيلد جونيور، 62 عامًا، نائبًا لرئيس قسم المعلومات للقيادة والسيطرة والاتصالات في وزارة الدفاع، و تم القبض عليه يوم الخميس بتهمة "الترويج لمشروع قتال الحيوانات وتعزيزه" ، وفقًا لإفادة خطية مقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في بالتيمور.

وأكد مسؤولو وزارة الدفاع أن مورفيلد – الذي تم اتهامه مع صديقه ماريو فلايث (49 عامًا) من جلين بورني بولاية ماريلاند – لم يعد يعمل في البنتاجون بعد الاتهامات.

وقال تيم جورمان المتحدث باسم البنتاجون: "نحن على علم بالشكوى الجنائية المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ماريلاند .. يمكننا أن نؤكد أن هذا الشخص لم يعد موجودًا في مكان العمل، لكن لا يمكننا التعليق أكثر على مسألة فردية تتعلق بالموظفين."

في وقت لاحق ، لم تذكر نائبة السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع سابرينا سينج ما إذا كان مورفيلد قد تم إيقافه عن العمل أو فصله أو السماح له بالتقاعد بسبب الاتهامات الموجهة إليه، وأحالت الاسئلة إلى وزارة العدل، كما أنها لم تكشف عن مستوى التصريح الأمني الذي كان يتمتع به مورفيلد وقت الإطاحة به.

وقالت: "لا أعرف مستوى التصريح الذي كان لديه. لن أخوض في المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع .. إنها قضية مستمرة. أعتقد أن هذه بعض الأشياء التي ستظهر بالطبع في التحقيق. لماذا لم يتم اكتشاف السلوكيات عندما كان ينبغي ذلك؟ هذا شيء سيتم الكشف عنه بالطبع، بينما تقود وزارة العدل هذا التحقيق"

وفقًا للإفادة الخطية، استخدم موفيلد وفلايث رسائل مشفرة على تليجرام لمناقشة مصارعة الكلاب مع الأفراد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، استخدم مورفيلد اسم "Geehad Kennels" بينما استخدمت فلايث اسم "Razor Sharp Kennels" لتحديد عمليات قتال الكلاب الخاصة بهم، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماريلاند.

وتواصل الاثنان حول كيفية المراهنة على الكلاب وتدريبها على قتال الكلاب غير القانوني، وناقشا الكلاب التي قُتلت في مثل هذه الأحداث، وتبادلا مقاطع الفيديو حول النشاط، ورتبا ونسقا معارك الكلاب، حسبما يشير الإصدار الذي ذكر أنهم ناقشوا أيضًا "كيفية إخفاء سلوكهم عن سلطات إنفاذ القانون".

تم القبض على الرجال بعد أن قام ضباط إنفاذ القانون بتفتيش منازلهم في ولاية ماريلاند في 6 سبتمبر، عندما عثروا على اثني عشر كلبًا، ومنشطات بيطرية، وجداول تدريب، وسجادة ملطخة بالدماء على ما يبدو، وكابلات توصيل تزعم الإفادة الخطية أنه يمكن استخدامها لقتل الكلاب التي تخسر المعارك.