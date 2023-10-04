العثور على جثة صيدلى داخل منزله بالشرقية والنيابة تأمر بتشريح الجثمان

يكثف ضباط مباحث أبو حماد بمديرية أمن الشرقية، جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثمان صيدلى متوفى منذ 3 أيام داخل منزله بحى المغازى نطاق مركز أبوحماد.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول " إيهاب ال ع" 41 سنة صيدلى مقيم حى المغازى نطاق مركز أبو حماد جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية بلاغا إلى مركز شرطة أبوحماد بالعثور على جثة صيدلى داخل منزله بحى المغازى نطاق المركز، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثمان لصيدلى يدعى" إيهاب ال" مسجاه أرضا بصالة منزله،وبالفحص تبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية بالجثمان، وتبين أنه متزوج من سيدة تدعى" نيفين س " 35 سنة، ولديهما 3 أطفال 7 سنوات وسنة ونصف و10 شهور،وتبين أن زوجته تعانى من حالة نفسية، وأن الزوج متوفى منذ 3 أيام داخل منزله، وعندما انبعثت رائحة كريهة من المنزل بادر أحد الأهالي بالاتصال بأسرة الزوجة، وتم اكتشاف الوفاة.

تحفظت الأجهزة الأمنية على الزوجة لعرضها على النيابة العامة للتحقيق معاها، فيما لم يوجه لها أى إتهام من أسرة الزوج حتى الأن، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، لإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.