الصين: إنذار باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "كوينو"

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أبقى المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، اليوم الأربعاء، على إنذار باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "كوينو"، وهو الإعصار الـ14 خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتعرض المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد لرياح قوية وأمطار غزيرة.



وذكر المركز - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم - أن شدة الإعصار "كوينو" تراجعت من إعصار فائق إلى إعصار قوي بدءا من مساء أمس الثلاثاء، موضحا أن الإعصار تم رصده عند ملتقى خط عرض 22.0 درجة شمالا وخط طول 124.0 درجة شرقا في الساعة 5 صباح يوم أمس، ومن المتوقع أن يتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة تتراوح من 10 كيلومترات إلى 15 كيلومترا في الساعة، ويقترب تدريجيا من المناطق الساحلية الجنوبية لجزيرة تايوان الصينية.



وتنبأ المركز، بسبب تأثير الإعصار، أنه من المتوقع أن تشهد الأجزاء الوسطى والشرقية من تايوان عواصف ممطرة غزيرة من صباح اليوم حتى صباح غد الخميس، كما من المتوقع أن تجتاح رياح قوية أجزاء من بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وكذلك المناطق الساحلية في مقاطعتي تشجيانج و فوجيان في شرقي الصين من صباح اليوم حتى صباح غد الخميس.



يذكر أن للصين نظامًا للتحذير من الطقس السيء مؤلفًا من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر، فالأزرق.