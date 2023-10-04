السيطرة على حريق نشب داخل حوش بقرية الكولا أخميم دون خسائر بالأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بناحية قرية الكولا دائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل دون حدوث إصابات بشرية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة أخميم بقرية الكولا وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم نشوب حريق بحوش بناحية الكولا حيث تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك المدعوة سهام خ م ا 31 سنة ربة منزل –ومقيمه بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده لـم ينجـم عن ذلك ثمة إصابات التلفيات.

وبسؤال مالكة الحوش بمضمون ما سبق ورجحت أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة اعامة التي تولت التحقيق في الواقعة