السكة الحديد تعلن تعيين كمسارية بمداخل المحطات لضبط المتهربين من قطع التذاكر

كتب سيد الخلفاوى

طورت هيئة السكة الحديد محطات القطارات وزودت بعضها بماكينات للخروج والدخول من والى المحطات باستخدام تذكرة القطار، وذلك لمواجهة التهرب من دفع قيمة الركوب، وأصبح من الضرورى الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لتتمكن من الخروج من المحطة.

وقال الهية أن ذلك فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات الكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن ادارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب الا بعد الحصول على تذكرة السفر .

وناشدت الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات تجنباً لدفع لغرامة، وذلك حفاظا على موارد الهيئة .