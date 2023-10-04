السجن 15 سنة لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين وئام سامى نجيب وايهاب عبد المنعم ابو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجارى 2023، بدائرة مركز المنشاة عندما وجهت النيابة العامة للمدعو ( ا . م.ع) بتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليها " ن. ا.ع "، وبث الرعب فى نفسها وتكدير أمنها، وإطلاق أعيرة نارية، بسبب مشادة كلامية وخلافات سابقة بينهما وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.





