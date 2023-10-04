الركاب في إنجلترا يواجهون يومًا آخر بدون قطارات بسبب الإضراب

كتبت رباب فتحى

يواجه ركاب السكك الحديدية في إنجلترا يومًا آخر بدون قطارات، اليوم الأربعاء، حيث أدى إضراب سائقي القطارات إلى توقف معظم الخدمات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبدأ أعضاء نقابة "أسليف" الإضراب للمرة الثانية خلال أربعة أيام، في إضراب لمدة 24 ساعة ليتزامن مع اليوم الأخير لمؤتمر حزب المحافظين في مانشستر.

وأوضحت الصحيفة أن الإضراب، وهو التوقف الرابع عشر لنقابة "أسليف" منذ بدء النزاع في يونيو 2022 بين جميع مشغلي القطارات المتعاقدين مع وزارة النقل، يعني أنه لن تعمل قطارات على معظم الطرق الإنجليزية، وستتأثر الخدمات عبر الحدود إلى ويلز واسكتلندا.

ولن يتمكن سوى عدد قليل من شركات القطارات من تشغيل أي خدمات.

وأثار الإضراب احتمال أن يعلن رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك، في خطابه في المؤتمر عن إلغاء خدمات القطارات عالية السرعة HS2 المستقبلية من لندن إلى مانشستر في يوم لا تعمل فيه قطارات بين المدن بين المدن.

وقالت نقابة أسليف إنها كانت تستهدف مؤتمر الحزب الحاكم بعد أن أمضى سائقو القطارات أكثر من أربع سنوات دون زيادة في الأجور.

وقال ميك ويلان، الأمين العام لنقابة "أسليف"، إنه لم تكن هناك محادثات أخرى مع الحكومة أو شركات السكك الحديدية منذ أبريل، بعد أن رفضت النقابة عرضًا "مضحكًا".

وقالت مجموعة تسليم السكك الحديدية، التي تمثل مشغلي القطارات، إن المزيد من المحادثات لا يمكن أن تتم إلا إذا وافق السائقون على تغيير ظروف العمل.

وأضاف ويلان صوته إلى أولئك الذين يعارضون إلغاء الجزء الشمالي من قطارات HS2، والذي قال إنه "غير منطقي". وقال: "إذا لم تنتهوا منه الآن، فلا فائدة مما فعلناه لبنائه بالفعل."

وسيستمر حظر العمل الإضافي من قبل السائقين طوال الأسبوع حتى يوم الجمعة، مما يجبر بعض المشغلين على تقليل الجداول الزمنية وزيادة احتمالية حدوث المزيد من الإلغاءات خلال إشعار قصير.