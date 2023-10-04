الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر

بدأت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد "اليوبيل الذهبي"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.
الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبرالأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:14 م
الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
كتب سمير حسنى
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