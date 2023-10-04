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الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:14 م
الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
كتب سمير حسنى

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بدأت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد "اليوبيل الذهبي"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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