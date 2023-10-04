الرئيس السيسي يشارك فى تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما عل نصر أكتوبر.
الرئيس السيسي يشارك فى تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:16 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة
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