الرئيس السيسي يشارك فى تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973

كتب أحمد عرفة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر 1973، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما عل نصر أكتوبر.



