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الرئيس السيسي: لو عشت الحالة بين 67 و73 هتعرف إن مصر قفزت مش انتصرت

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:26 م
الرئيس السيسي: لو عشت الحالة بين 67 و73 هتعرف إن مصر قفزت مش انتصرت الرئيس السيسي
رامى محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد: "كنا نتأثر بالبيئة الدولية الموجودة حيث كان هناك صراعا بين قوتين عظمتين أمريكا والاتحاد السوفيتى، والجيل الذى لم يشهد ذلك لا يستطيع أن يعرف تأثير هذا على مجريات الأحداث وإلى حد كبير كان يقرر مصائر دول نتيجة المباحثات بين الدولتين وهذا الوضع تغير فى سنة 90 و91 وحدثت تطورات كبيرة لكن فى هذا الوقت كان له تأثير كبير على استعادة قدراتنا وبنائها".

وأضاف الرئيس السيسي: "نختلف مع كل من يتحدث عن الموضوع لو عشت ودوقت الحالة من 67 إلى 73 هتعرف أن مصر مش انتصرت، مصر قفزت لما يكون فى طرفين متساويين فى القوة والحالة المعنوية تكون القوة المنتصر أفضل معنويا".

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