الرئيس السيسي: جيل أكتوبر أثبت أن لمصر فى كل عصر رجالا قادرين على صون الوطن

رامى محيى الدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد: "كان الإيمان بالله إيمان الواثقين العارفين بأن نصر الله قريب يكافئ به المخلصين أصحاب القضايا العادلة أن كل هذه القيم والمبادئ تجسدت فى الإنسان المصرى فى قواتكم المسلحة البارة بوطنها جيل أكتوبر العظيم الذى أثبت مجددا أن لمصر رجالا فى كل عصر يعرفون قدرها القادرين على صون الوطن ورفعته".



