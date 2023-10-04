الرئيس السيسى عن المطالبة بإنشاء منصة عن حرب أكتوبر: مستعدين نعمل أى حاجة

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، على دعوة الدكتور مها شهبة أستاذ الإعلام وصانعة الأفلام الوثائقية بإنشاء منصة رقمية حديثة عن حرب أكتوبر المجيد، قائلا: "أى حاجة ممكن تتعمل من أجل إن وعى شبابنا وأمتنا يكون ناضج وحى.. ومستعدين نعمل أى حاجة حقيقية".
الرئيس السيسى عن المطالبة بإنشاء منصة عن حرب أكتوبر: مستعدين نعمل أى حاجةالأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:18 م
الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية
كتب سمير حسنى
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