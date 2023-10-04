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الرئيس السيسى عن المطالبة بإنشاء منصة عن حرب أكتوبر: مستعدين نعمل أى حاجة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:18 م
الرئيس السيسى عن المطالبة بإنشاء منصة عن حرب أكتوبر: مستعدين نعمل أى حاجة الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية
كتب سمير حسنى

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علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، على دعوة الدكتور مها شهبة أستاذ الإعلام وصانعة الأفلام الوثائقية بإنشاء منصة رقمية حديثة عن حرب أكتوبر المجيد، قائلا: "أى حاجة ممكن تتعمل من أجل إن وعى شبابنا وأمتنا يكون ناضج وحى.. ومستعدين نعمل أى حاجة حقيقية".

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