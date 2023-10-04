اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 07:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: حالة التحدى القومى بدأت عندما خرج المصريون لرفض تنحى عبد الناصر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:27 م
الرئيس السيسى: حالة التحدى القومى بدأت عندما خرج المصريون لرفض تنحى عبد الناصر الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل المشاركين فى الجلسة النقاشية التى تعقد حاليا بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

وقال الرئيس السيسى: "خلينى أوجه لكم الشكر لمعالى الأمين العام وأستاذى اللواء طلحة اللى بنبجله ونحترمه لعلمه إحنا من الجيل اللى اتعلمنا منه.. وأنا هتكلم الأول الهزيمة امتي؟ الهزيمة عندما تقبلها ..حالة الهزيمة كانت حدثت في الميدان العسكري 67 لكن حالة التحدي القومي كانت 9 يونيو عندما خرج المصريون لرفض تنحى الرئيس عبد الناصر".

وأضاف: "ده كان أمر بالنسبة للواقعة الهائلة بتأثيرتها الضخمة جدا على مصر والجيش والأمة العربية كان هائل، لكن بالرغم من كده المصريين خرجوا ومحدش شوه الفكرة.. فى ناس بتقول دى كانت مترتبة.. لا .. المصريين خرجوا علشان يقولوا مش قابلين الهزيمة والجيش خلصان والإسرائيليين موجودين فى سيناء كلها".

وأوضح الرئيس السيسى: "كل مهتم بالقضية لازم يعرف إن القضية لم تبدأ فى 73، ولكن فى أعقاب الضربة ووسط الألم والهزيمة الجميع تحمل من 67 إلى 73".

Ads-october
 

حرب أكتوبر

حرب اكتوبر

انتصار اكتوبر

انتصارات أكتوبر

ذكرى انتصارات اكتوبر

حفلات ذكرى اكتوبر

نصر اكتوبر

الندوة التثقيفية

عيد القوات المسلحة

القوات المسلحة

6 أكتوبر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى عن المطالبة بإنشاء منصة عن حرب أكتوبر: مستعدين نعمل أى حاجة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:18 م

لدعم الحماية الاجتماعية.. "قوى النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون زيادات المنح وعلاوة الغلاء والمعاشات.. والحكومة: 60 مليار جنيه سنويا تكلفتها.. و"النواب" يشكرون الرئيس السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:00 م

أخبار مصر.. السيسى يحرر توكيلا للمستشار محمود فوزى ليتولى أولى خطوات حملته الانتخابية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة